Элина Свитолина показала, как отдыхает на яхте во Франции

Пятая ракетка мира украинка Элина Свитолина на своей странице в «Инстаграме» поделилась фото и видео с отдыха из окрестностей Французской Ривьеры. Девушка показала, как отдыхает на яхте.
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Элины Свитолины.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого на счету Элины 14 титулов, в том числе на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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