Карен Хачанов: чтобы сегодня преуспеть в теннисе, нужно быть универсальным
Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что необходимо, чтобы добиться высоких целей в своём виде спорта.
«Для успеха нужно быть полноценным и универсальным игроком. Именно поэтому продолжаю работать со своей командой во всех аспектах. Пытаюсь шаг за шагом улучшать каждый из элементов своей игры», — цитирует уроженца Москвы 4Slam Tennis в своём «твиттере».
24-летний Хачанов — 15-я ракетка мира. В текущем сезоне провёл 15 матчей, в девяти из которых ему удалось одержать победу. На Открытом чемпионате Австралии Карену удалось дойти до третьего круга, где он в упорной борьбе уступил Нику Кирьосу — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10).
- 25 июля 2020
-
09:56
-
09:32
-
03:33
-
00:54
-
00:19
- 24 июля 2020
-
22:47
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03
-
12:07
-
11:14
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23
-
15:58
-
14:32
-
13:58
-
11:50
Партнерский контент