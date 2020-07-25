Карен Хачанов: чтобы сегодня преуспеть в теннисе, нужно быть универсальным

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что необходимо, чтобы добиться высоких целей в своём виде спорта.



«Для успеха нужно быть полноценным и универсальным игроком. Именно поэтому продолжаю работать со своей командой во всех аспектах. Пытаюсь шаг за шагом улучшать каждый из элементов своей игры», — цитирует уроженца Москвы 4Slam Tennis в своём «твиттере».



24-летний Хачанов — 15-я ракетка мира. В текущем сезоне провёл 15 матчей, в девяти из которых ему удалось одержать победу. На Открытом чемпионате Австралии Карену удалось дойти до третьего круга, где он в упорной борьбе уступил Нику Кирьосу — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10).