Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Карен Хачанов: чтобы сегодня преуспеть в теннисе, нужно быть универсальным

Карен Хачанов: чтобы сегодня преуспеть в теннисе, нужно быть универсальным
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что необходимо, чтобы добиться высоких целей в своём виде спорта.

«Для успеха нужно быть полноценным и универсальным игроком. Именно поэтому продолжаю работать со своей командой во всех аспектах. Пытаюсь шаг за шагом улучшать каждый из элементов своей игры», — цитирует уроженца Москвы 4Slam Tennis в своём «твиттере».

24-летний Хачанов — 15-я ракетка мира. В текущем сезоне провёл 15 матчей, в девяти из которых ему удалось одержать победу. На Открытом чемпионате Австралии Карену удалось дойти до третьего круга, где он в упорной борьбе уступил Нику Кирьосу — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020