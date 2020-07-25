Бенчич: ни один нормальный человек сейчас не хочет ехать в США. И это логично

Швейцарская теннисистка восьмая ракетка мира Белинда Бенчич поделилась мыслями о целесообразности возобновления сезона в США.



«У меня есть несколько планов, но каждый из них очень краткосрочный. К примеру, заявилась на грунтовый турнир в Праге, но не поеду туда, если всё же отправлюсь на серию американских турниров.



В целом сейчас ни один нормальный человек не хочет ехать в США. И это логично. Я тоже предпочла бы остаться в Европе. С другой стороны, организаторы гарантируют нам полную изоляцию и безопасность: будем передвигаться исключительно между гостиничным номером и теннисным кортом. Конечно, я обеспокоена ситуацией и пытаюсь оценить все риски, решить, стоит ли оно того.



Слишком много вопросов. К примеру, что будет, если хоть один тест даст положительный результат? Турнир будет отменён или игрок просто покинет соревнования? Сможет ли он сыграть в следующих турнирах? Приму решение в последний момент», — цитирует Бенчич Tagblatt.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.

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