Бенчич: ни один нормальный человек сейчас не хочет ехать в США. И это логично

Швейцарская теннисистка восьмая ракетка мира Белинда Бенчич поделилась мыслями о целесообразности возобновления сезона в США.
«У меня есть несколько планов, но каждый из них очень краткосрочный. К примеру, заявилась на грунтовый турнир в Праге, но не поеду туда, если всё же отправлюсь на серию американских турниров.
В целом сейчас ни один нормальный человек не хочет ехать в США. И это логично. Я тоже предпочла бы остаться в Европе. С другой стороны, организаторы гарантируют нам полную изоляцию и безопасность: будем передвигаться исключительно между гостиничным номером и теннисным кортом. Конечно, я обеспокоена ситуацией и пытаюсь оценить все риски, решить, стоит ли оно того.
Слишком много вопросов. К примеру, что будет, если хоть один тест даст положительный результат? Турнир будет отменён или игрок просто покинет соревнования? Сможет ли он сыграть в следующих турнирах? Приму решение в последний момент», — цитирует Бенчич Tagblatt.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
- 25 июля 2020
-
17:22
-
16:47
-
15:18
-
14:38
-
09:56
-
09:32
-
03:33
-
00:54
-
00:19
- 24 июля 2020
-
22:47
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03
-
12:07
-
11:14
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23