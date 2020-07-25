Кудерметова — о муже: даже в 18 лет мне было стыдно из-за нашей разницы в возрасте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала историю знакомства с мужем Сергеем.
«Когда мне было лет 12–13, мой бывший тренер говорил: «Одна девочка вышла замуж за тренера, представляешь»? А потом сама в такую же ситуацию влипла.
Вообще, наверное, эта практика имеет место быть в спорте. С тренером проводишь очень много времени. Когда в первый раз увидела Сергея, вообще не понимала, кто это. Знала, что он тренер Веры Звонарёвой, а ещё и бывшая модель известных брендов. Но, как увидела, мне сразу человек был симпатичен. И как-то так произошло.
В 16 лет он мне просто нравился, а о чём-то большем даже не задумывалась. Наверное, сказывалось воспитание. Такие мысли были недопустимы. Даже когда исполнилось 18 и мы начали встречаться, мне порой всё равно было стыдно из-за разницы в возрасте и того факта, что он мой тренер», — цитирует Кудерметову телекомпания «Новый век».
- 25 июля 2020
-
15:18
-
14:38
-
09:56
-
09:32
-
03:33
-
00:54
-
00:19
- 24 июля 2020
-
22:47
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03
-
12:07
-
11:14
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25
- 23 июля 2020
-
23:01
-
21:14
-
20:14
-
19:20
-
18:49
-
17:23
-
15:58
-
14:32