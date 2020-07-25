Кудерметова — о муже: даже в 18 лет мне было стыдно из-за нашей разницы в возрасте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала историю знакомства с мужем Сергеем.



«Когда мне было лет 12–13, мой бывший тренер говорил: «Одна девочка вышла замуж за тренера, представляешь»? А потом сама в такую же ситуацию влипла.



Вообще, наверное, эта практика имеет место быть в спорте. С тренером проводишь очень много времени. Когда в первый раз увидела Сергея, вообще не понимала, кто это. Знала, что он тренер Веры Звонарёвой, а ещё и бывшая модель известных брендов. Но, как увидела, мне сразу человек был симпатичен. И как-то так произошло.



В 16 лет он мне просто нравился, а о чём-то большем даже не задумывалась. Наверное, сказывалось воспитание. Такие мысли были недопустимы. Даже когда исполнилось 18 и мы начали встречаться, мне порой всё равно было стыдно из-за разницы в возрасте и того факта, что он мой тренер», — цитирует Кудерметову телекомпания «Новый век».