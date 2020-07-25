Директор Australian Open: успешное проведение US Open и «Ролан Гаррос» придаст уверенность

Турнирный директор Australian Open Крэйг Тили поделился мнением о вероятности проведения турнира «Большого шлема» в 2021 году.

«На этой неделе мы приняли решение, что будем выбирать из различных вариантов. Понятно, что прошлогодние цифры не повторить. Тогда турнир посетила 821 тысяча фанатов. Думаю, к нам смогут приехать лишь люди из Новой Зеландии, если отменят ограничения на поездки.

Если условия улучшатся, а US Open и French Open пройдут хорошо, это повысит уверенность игроков, поможет нам здесь перед турниром 2021 года.

Что касается US Open и «Ролан Гаррос», это их решение, мы его поддержим. Понимаю, все хотят играть на турнирах «Большого шлема». Организаторы хотят провести турниры», — цитирует Тили AFP.