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Теннисистов будут штрафовать на сумму до $ 20 тыс. за нарушение протоколов безопасности

Теннисистов будут штрафовать на сумму до $ 20 тыс. за нарушение протоколов безопасности
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP обнародовала изменения в правилах проведения турниров в условиях пандемии. В новой версии правил указаны крупные штрафы за грубые или повторные нарушения протокола безопасности.

Сумма штрафа будет достигать $ 20 тыс. Теннисистам запрещается во время тренировок общаться с другими игроками. Спортсмены должны дезинфицировать ракетки, запрещено просить у болбоев полотенца.

При смене сторон корта игроки должны находиться на дистанции двух метров. На каждом турнире ATP будет находиться человек, который следит за соблюдением правил.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте. Сезон возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). При этом до сих пор не известно, состоится ли US Open. Организаторы планируют принять итоговое решение в конце июля.

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