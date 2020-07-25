В Швейцарии завершился выставочный турнир, в котором приняли участие Хингис и Бенчич

В Биле (Швейцария) завершился выставочный командный турнир Securitas Pro Cup. Его участницами стали ведущие швейцарские теннисистки. Помимо действующих теннисисток Белинды Бенчич, Хиль Белен Тайхман, Стефани Фёгель и Виктории Голубич в турнире приняли участие завершившие карьеру Мартина Хингис и Патти Шнидер.

Бенчич победила Тайхман со счётом 4:1, 4:1. Хингис в двух сетах нанесла поражение Шнидер 4:3, 4:1. Все результаты турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

41-летняя Шнидер — бывшая седьмая ракетка мира, трёхкратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», победительница 16 турниров WTA. 39-летняя Хингис — экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема».

Соревнования в WTA-туре не проводились с марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится в начале августа турниром в Палермо.