Александр Зверев отписался в «Инстаграме» от своей девушки и удалил совместные фото

Немецкий теннисист Александр Зверев и его девушка, модель Бренда Патеа, отписались друг от друга в «Инстаграме». Из их аккаунтов исчезли совместные фотографии.

Пока Зверев и его возлюбленная не комментируют случившееся, но любопытно, что это происходит уже не в первый раз. Впервые такое произошло в апреле 2020 года, тогда они также отписались друг от друга в социальных сетях. Журналисты сообщили, что Зверев и Патеа расстались, но затем они вместе появились на выставочном турнире Adria Tour, который организовал Новак Джокович.

Об отношениях Патеа и Зверева стало известно в ноябре 2019 года. Девушка ездила со своим возлюбленным на Australian Open и другие крупные турниры.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон в марте был приостановлен. Сезон возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия), при этом до сих пор неизвестно, состоится ли US Open. Организаторы планируют принять итоговое решение в конце июля.