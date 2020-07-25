Серена Уильямс: в теннисе нам до сих пор приходится бороться с гендерным неравенством

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс посетовала на гендерное неравенство в спорте и теннисе.

«В теннисе нам до сих пор приходится бороться с гендерным неравенством. Я иногда смотрю расписание — на центральных кортах бывает четыре мужских матча и два женских. Или пять мужских матчей и два женских.

В такие минуты я чувствую себя неловко, поскольку меня ставят на центральные корты. И тогда я прошу поставить меня на другой корт, чтобы и у других женщин была возможность оказаться на центральных кортах. Но организаторы не хотят так поступать, они ставят меня на центральный корт», — цитирует Уильямс журналистка Рим Абуллеил.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур в марте был приостановлен и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящее время в Европе и США проходят только выставочные турниры.