Серена Уильямс: в теннисе нам до сих пор приходится бороться с гендерным неравенством

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс посетовала на гендерное неравенство в спорте и теннисе.
«В теннисе нам до сих пор приходится бороться с гендерным неравенством. Я иногда смотрю расписание — на центральных кортах бывает четыре мужских матча и два женских. Или пять мужских матчей и два женских.
В такие минуты я чувствую себя неловко, поскольку меня ставят на центральные корты. И тогда я прошу поставить меня на другой корт, чтобы и у других женщин была возможность оказаться на центральных кортах. Но организаторы не хотят так поступать, они ставят меня на центральный корт», — цитирует Уильямс журналистка Рим Абуллеил.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур в марте был приостановлен и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». В настоящее время в Европе и США проходят только выставочные турниры.
- 25 июля 2020
-
23:43
-
22:40
-
21:51
-
20:38
-
19:20
-
18:21
-
17:22
-
16:47
-
15:18
-
14:38
-
09:56
-
09:32
-
03:33
-
00:54
-
00:19
- 24 июля 2020
-
22:47
-
21:32
-
19:28
-
19:05
-
18:22
-
16:06
-
15:48
-
15:33
-
15:19
-
14:26
-
13:31
-
13:03
-
12:07
-
11:14
-
10:14
-
09:26
-
09:17
-
09:00
-
00:59
-
00:25