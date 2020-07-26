Саманта Стосур сообщила, что не планирует завершать карьеру после рождения дочери

Победительница US Open 2011 австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что не планирует завершать карьеру после того, как её партнёрша родила дочь.

«Многие теннисисты были в такой ситуации и говорили, что начали играть лучше после рождения ребёнка. Не волнуешься о разгромном поражении или чём-то другом случившемся на корте. Единственное, что имеет значение, — это семья. Думаю, это мой случай. Возможно, это поможет мне немного расслабиться, потому что есть что-то более значительное, чем один теннисный матч.



С нетерпением жду, когда смогу играть, делать свою работу, а потом возвращаться домой и наслаждаться временем, проведённым с семьёй, потому что это будет чем-то очень особенным», — приводит слова Стосур Daily Mail со ссылкой на Tennis Australia.