Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Саманта Стосур сообщила, что не планирует завершать карьеру после рождения дочери

Саманта Стосур сообщила, что не планирует завершать карьеру после рождения дочери
Теннис / WTA 0

Победительница US Open 2011 австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что не планирует завершать карьеру после того, как её партнёрша родила дочь.

«Многие теннисисты были в такой ситуации и говорили, что начали играть лучше после рождения ребёнка. Не волнуешься о разгромном поражении или чём-то другом случившемся на корте. Единственное, что имеет значение, — это семья. Думаю, это мой случай. Возможно, это поможет мне немного расслабиться, потому что есть что-то более значительное, чем один теннисный матч.

С нетерпением жду, когда смогу играть, делать свою работу, а потом возвращаться домой и наслаждаться временем, проведённым с семьёй, потому что это будет чем-то очень особенным», — приводит слова Стосур Daily Mail со ссылкой на Tennis Australia.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020