«Добро пожаловать в Сан-Тропе». Даниил Медведев показал, как отдыхает во Франции

Пятая ракетка мира Даниил Медведев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографии из французского Сан-Тропе.
«Добро пожаловать в Сан-Тропе», — написал Медведев.
Посмотреть фотографии можно на странице Даниила Медведева в "Инстаграме".
В прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем четырёх турниров категории АТР и вышел в финал Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю. В 80 проведённых матчах он одержал 59 побед.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире WTA в итальянском Палермо. После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Сейчас в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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