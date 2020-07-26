Тили: все австралийские теннисисты намерены поехать на US Open и «Ролан Гаррос»

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили заявил, что все австралийские теннисисты хотят выступить на US Open и «Ролан Гаррос», однако могут столкнуться с определёнными сложностями из-за пандемии коронавируса.
«Какое бы решение ни приняли спортсмены, мы в любом случае их поддержим. Знаю, все они непоколебимы и хотят сыграть на US Open и „Ролан Гаррос“.
Однако им необходимо получить разрешение на выезд из Австралии, обдумать возможный двухнедельный карантин по возвращении и его влияние на тренировочный процесс. Смогут ли они без проблем улететь из Нью-Йорка в Париж? Некоторые спортсмены обеспокоены больше остальных. Но, судя по всему, организаторы US Open отлично поработали над протоколами безопасности и тестирования», — приводит слова Тили NBC Sports.
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