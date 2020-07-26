Энди Маррей планирует сыграть в квалификации «Мастерса» в Нью-Йорке

Британский теннисист Энди Маррей намеревается выступить на US Open. Также бывшая первая ракетка мира намеревается сыграть на турнире «Мастерс» в Нью-Йорке, который состоится перед турниром «Большого шлема», утверждает журналист Стюарт Фрэйзер.

По данным источника, Маррей не планирует просить у организаторов уайлдкард на «Мастерс». Вместо этого шотландец предпочёл бы начать путь на турнире с квалификации.

Примечательно, что ранее Маррей говорил о намерении пропустить «Мастерс» в Нью-Йорке. В конце июня 2020 года британец заявил, что не хотел бы рисковать, опасаясь новой травмы. Поэтому тогда Маррей говорил, что планирует поберечься перед US Open.

Ранее Энди принял участие в выставочном турнире в Великобритании. Он уступил в 1/2 финала.