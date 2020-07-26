Роддик раскритиковал ТВ-компанию из-за конспирологических теорий о коронавирусе

Бывший американский теннисист Энди Роддик заявил, что не хочет работать в медиахолдинге Sinclair Broadcast Group. В состав холдинга входит телеканал Tennis Channel, Роддик там работает экспертом.

Американец выступил против показа конспирологических передач о коронавирусе. Ранее один из телеканалов холдинга показал передачу с разоблачением главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Авторы утверждали, что США создали коронавирус и отправили его в Ухань (Китай).

«Я не планирую работать в компаниях, под покровительством которых выходят такие вещи. Я поддерживаю врачей, учёных и других людей, которые ведут борьбу с коронавирусом», — написал Роддик в своём «твиттере».

Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.