Роддик раскритиковал ТВ-компанию из-за конспирологических теорий о коронавирусе

Бывший американский теннисист Энди Роддик заявил, что не хочет работать в медиахолдинге Sinclair Broadcast Group. В состав холдинга входит телеканал Tennis Channel, Роддик там работает экспертом.
Американец выступил против показа конспирологических передач о коронавирусе. Ранее один из телеканалов холдинга показал передачу с разоблачением главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Авторы утверждали, что США создали коронавирус и отправили его в Ухань (Китай).
«Я не планирую работать в компаниях, под покровительством которых выходят такие вещи. Я поддерживаю врачей, учёных и других людей, которые ведут борьбу с коронавирусом», — написал Роддик в своём «твиттере».
Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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