«Закат помогает мечтать». Свитолина выложила романтичное фото с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую фотографию в своём «твиттере». На этот раз она предстала вместе со своим возлюбленным, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара позирует на фоне заката.

«Закат помогает мечтать», — подписала фото Свитолина.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Свитолиной.

Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого, на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур в марте был приостановлен и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.