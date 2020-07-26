«Закат помогает мечтать». Свитолина выложила романтичное фото с Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую фотографию в своём «твиттере». На этот раз она предстала вместе со своим возлюбленным, французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара позирует на фоне заката.
«Закат помогает мечтать», — подписала фото Свитолина.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Свитолиной.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого, на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур в марте был приостановлен и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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