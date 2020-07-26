Вавринка: Федерер, Надаль и Джокович – инопланетяне, они находятся выше всех остальных

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился мнением об испанце Рафаэле Надале, сербе Новаке Джоковиче и своём соотечественнике Роджере Федерере. Они считаются одними из лучших игроков в истории тенниса.

«После моей победы на турнире «Большого шлема» люди начали говорить: «О, этот парень такой же, как и мы. И мы можем добиться успеха!». Но Федерер, Надаль и Джокович — настоящие инопланетяне, которые находятся выше всех остальных. Я понимаю это и горжусь своими достижениями.

Я выигрывал практически всё, что только можно было. Когда я был юным, я не думал, что я добьюсь хотя бы 10% от того, что мне удалось. Когда я выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в 2003 году, я думал лишь о том, чтобы попасть в топ-100 рейтинга и зарабатывать теннисом. Тогда я вообще не думал, что смогу выиграть турнир «Большого шлема», — цитирует Вавринку Tennis World USA.