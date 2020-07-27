Винчи: нужно спросить Серену, простила ли она меня

Бывшая итальянская теннисистка Роберта Винчи вспомнила о своей победе в матче с американкой Сереной Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США 2015 года. В том сезоне Серена выиграла Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон и претендовала на «Большой шлем», но сенсационно уступила Винчи со счётом 6:2, 4:6, 4:6. В финале Роберта проиграла соотечественнице Флавии Пеннетте.

«Я не думаю о том турнире, прошло уже несколько лет. Конечно, жаль, что я проиграла, но так бывает. Флавия была сильнее меня.

Я смотрела игру с Сереной ещё несколько раз, но не потому, что хотела этого. Просто её часто показывают на разных каналах. Однако полностью я никогда её не смотрю. Нужно спросить Серену, простила ли она меня за ту победу", — цитирует Винчи Ubitennis.