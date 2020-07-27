Бывшая вторая ракетка мира Агнешка Радваньска стала мамой. Об этом сообщил супруг бывшей польской теннисистки Давид Целт. О своей беременности Агнешка рассказала в январе 2020 года.

«Якуб уже с нами», — написал Целт в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Давида Целта

Агнешка Радваньска является обладательницей 20 титулов WTA в одиночном разряде. В 2012 году она занимала вторую строчку в рейтинге WTA, четыре раза выступала в полуфинале на турнирах «Большого шлема», единожды – в финале (Уимблдон-2012), став первой представительницей Польши, достигшей такого результата. Радваньска объявила о завершении профессиональной карьеры в конце 2018 года, причиной послужила хроническая травма стопы.