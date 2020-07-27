«Не теряю надежду». Анастасия Павлюченкова показала, так совершенствует твинер

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео с тренировки на харде в академии Патрика Муратоглу.

«Продолжаю совершенствовать свой твинер, не теряю надежду», — написала Павлюченкова.

Читайте о 10 результативных твинерах в исполнении Федерера, Надаля, Тима и других звёзд тенниса в статье «Чемпионата».

Анастасия Павлюченкова примет участие в женской части турнира Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который пройдёт с 1 по 2 августа. Помимо Павлюченковой на турнире сыграют 39-я ракетка мира Онс Жабер и француженка Ализе Корне. Чемпионом мужского UTS стал итальянский теннисист Маттео Берреттини, который одолел в финале турнира грека Стефаноса Циципаса.