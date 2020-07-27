«Не теряю надежду». Анастасия Павлюченкова показала, так совершенствует твинер
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" видео с тренировки на харде в академии Патрика Муратоглу.
«Продолжаю совершенствовать свой твинер, не теряю надежду», — написала Павлюченкова.
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Анастасия Павлюченкова примет участие в женской части турнира Муратоглу Ultimate Tennis Showdown, который пройдёт с 1 по 2 августа. Помимо Павлюченковой на турнире сыграют 39-я ракетка мира Онс Жабер и француженка Ализе Корне. Чемпионом мужского UTS стал итальянский теннисист Маттео Берреттини, который одолел в финале турнира грека Стефаноса Циципаса.
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