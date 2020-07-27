Подписчики раскритиковали фото Осаки в купальнике. Наоми ответила

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака ответила подписчикам, раскритиковавшим её фотографии в купальнике.
«Я просто хочу сказать, что меня пугает то, как много людей комментируют мои фото, призывая поддерживать мой „невинный имидж“ и „не стараться быть тем, кем я не являюсь“. Вы меня не знаете, мне 22, я надеваю купальники для бассейна. Почему вам кажется, что вы можете комментировать мою одежду?» — написала Осака в своём «твиттере».
Фото Наоми Осаки доступны в её «инстаграме»
В настоящее время 22-летняя японка является 10-й ракеткой мира. В этом сезоне она провела восемь матчей, в которых одержала пять побед. В конце мая стало известно, что Осака установила рекорд женского спорта — на протяжении 12 месяцев она заработала более $ 37 млн.
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