Источник: решение о проведении US Open будет принято не раньше 3 августа

Теннисная ассоциация США отложила принятие решения о проведении US Open до 3 августа. Об этом сообщила канадская журналистка Стефани Майлз в своём «твиттере».
На минувшей неделе появилась информация, что окончательное решение о судьбе Открытого чемпионата США будет принято 29 июля.
Многие игроки сомневаются, что организаторы мэйджора смогут изолировать всех участников события и обезопасить их от заражения коронавирусом.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Матчи Открытого чемпионата США должны пройти с 31 августа по 13 сентября.
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