Димитров — о перенесённом коронавирусе: у тебя неизбежно появляются плохие мысли

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о своём состоянии после перенесённого коронавируса. На старте турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown-2 Григор потерпел два поражения подряд.

«Очевидно, что сейчас я не готов выступать на высоком уровне. Движение по корту становится лучше, всё остальное тоже идёт в правильном направлении, но восстановиться всё равно нелегко. Вирус серьёзно ударил по мне, так что я около месяца находился дома.

У меня были трудности с дыханием, я не очень хорошо себя чувствовал. Я был уставшим, у меня проявились все симптомы, я не чувствовал вкуса и запаха. Всё, о чём вы можете подумать. Это было невесело.

Мне повезло вернуться на корт. Вы не можете себе представить. В один день я хорошо себя чувствую, могу провести четыре часа на корте, а затем внезапно мне требуется поспать или просто отдохнуть. Конечно, есть и психологические сложности. Ты один на протяжении 20 часов из 24. Конечно, я думал о многом. Не так важно, насколько ты силён психологически. У тебя неизбежно появляются плохие мысли.

Эта штука реальна. Если мы примем все необходимые меры предосторожности и все будут в порядке, то всё наладится быстро", — цитирует Димитрова Tennis Majors.