Кербер в третий раз будет работать с тренером Бельцем
Бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде немка Анжелика Кербер рассталась с тренером Дитером Киндлманом, с которым работала с ноября 2019 года, сообщает Tennis Magazin. Новым наставником немки стал Торбен Бельц. Они уже работали вместе с 2004 по 2013 и с 2015 по 2017 год.
Киндлманн ранее являлся спарринг-партнёром Марии Шараповой, а также был наставником Анастасии Павлюченковой, Мэдисон Кис, Элисе Мертенс и Айлы Томлянович. В начале июля Бельц и хорватка Донна Векич объявили о прекращении сотрудничества после двух с половиной лет совместной работы.
В 2016 году Кербер победила на Открытом чемпионате Австралии и US Open, а в 2018-м завоевала титул на Уимблдоне.
Анжелика Кербер: я могу собрать карьерный «Большой шлем», это большая мотивация
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