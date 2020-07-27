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Кербер в третий раз будет работать с тренером Бельцем

Кербер в третий раз будет работать с тренером Бельцем
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде немка Анжелика Кербер рассталась с тренером Дитером Киндлманом, с которым работала с ноября 2019 года, сообщает Tennis Magazin. Новым наставником немки стал Торбен Бельц. Они уже работали вместе с 2004 по 2013 и с 2015 по 2017 год.

Киндлманн ранее являлся спарринг-партнёром Марии Шараповой, а также был наставником Анастасии Павлюченковой, Мэдисон Кис, Элисе Мертенс и Айлы Томлянович. В начале июля Бельц и хорватка Донна Векич объявили о прекращении сотрудничества после двух с половиной лет совместной работы.

В 2016 году Кербер победила на Открытом чемпионате Австралии и US Open, а в 2018-м завоевала титул на Уимблдоне.

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