Энди Маррей: с психологической точки зрения готовлюсь к поездке на US Open

Британский теннисист Энди Маррей заявил, что готовится сыграть на US Open. Пока до сих пор неизвестно, состоится ли турнир «Большого шлема» в США. Но, как утверждает Маррей, он уже психологически готовится к поездке.

«Исходя из текущей ситуации, нам нужно попытаться приготовиться к турниру. Сперва мы были скептически настроены. Но сейчас уже нужно готовиться и планировать участие в турнире.

Я планирую набрать форму к US Open. Если бы не эта подготовка, я бы сейчас тренировался иначе, моё восстановление после травмы было бы другим. Так что, с психологической точки зрения я планирую поездку», — цитирует Маррея Metro.

Предполагается, что итоговое решение по проведению Открытого чемпионата США по теннису будет принято в конце июля.