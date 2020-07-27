Димитров, заразившийся коронавирусом, не уверен, что сможет подготовиться к US Open

Болгарский теннисист Григор Димитров признался, что сомневается в собственных возможностях подготовиться к US Open. Ранее Димитров заразился коронавирусной инфекцией. Теннисист уже выздоровел и даже провёл два матча, но проиграл в обоих.
«Я не уверен, что смог восстановиться так быстро, чтобы лететь в США. Не уверен, что смогу настроиться на нужный режим. Прошло около 10 дней с тех пор, как я вновь встал на ноги.
Планы поехать на US Open амбициозны. Но я не знаю, как будет реагировать мой организм. Я намереваюсь продолжать дальше готовиться. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. В то же время у меня хороший психологический настрой, чтобы это всё преодолеть», — цитирует Димитрова Tennis World USA.
При этом пока неизвестно, состоится ли US Open в 2020 году. Итоговое решение организаторы примут в начале августа.
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