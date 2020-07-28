Рафаэль Надаль показал фото с тренировок на грунте в своей академии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новую запись в «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира выложил фото с тренировок на грунте в своей академии на Мальорке (Испания).

«Сегодня я тренируюсь. Эти дни очень жаркие. Будьте осторожны с солнцем, которое так печёт», — подписал фото Надаль.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Надаля.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Матчи Открытого чемпионата США должны пройти с 31 августа по 13 сентября.

Итоговое решение о проведении US Open будет принято в начале августа.