Рафаэль Надаль показал фото с тренировок на грунте в своей академии
Испанский теннисист Рафаэль Надаль опубликовал новую запись в «инстаграме». Бывшая первая ракетка мира выложил фото с тренировок на грунте в своей академии на Мальорке (Испания).
«Сегодня я тренируюсь. Эти дни очень жаркие. Будьте осторожны с солнцем, которое так печёт», — подписал фото Надаль.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Надаля.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на женском турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос». Матчи Открытого чемпионата США должны пройти с 31 августа по 13 сентября.
Итоговое решение о проведении US Open будет принято в начале августа.
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