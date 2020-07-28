Джейми Маррей: организаторы US Open просят игроков выбрать между США и Европой

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей оценил возможность проведения Открытого чемпионата США в этом году. Старт турнира запланирован на 31 августа, однако окончательное решение о судьбе соревнования не принято.
«Не думаю, что ситуация сейчас прекрасная. Однако мне кажется, что отмена турнира в Вашингтоне не скажется на решении по US Open. Знаю, что организаторы отчаянно хотят провести турнир. Они пытаются найти лучшее решение для этого.
Я, как и другие, просто слежу за ситуацией со стороны и жду результата. Если турнир состоится, то непонятно, как всё будет устроено и какие вопросы с карантином возникнут после возвращения в Европу. Если всех посадят на карантин на 14 дней, то, конечно, мы не сможем принять участие в следующих турнирах. Это наибольший камень преткновения: организаторы просят игроков выбрать — ехать в США, чтобы сыграть на «Мастерсе» и US Open, или остаться в Европе и сыграть на двух «Мастерсах» и другом турнире «Большого шлема», — цитирует Маррея Sky Sports.
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