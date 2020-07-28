Диего Шварцман: я готов сыграть на US Open, но условия просто безумные

Аргентинский теннисист Диего Шварцман выразил недовольство коммуникацией с ATP и оценил возможность участия в Открытом чемпионате США.
«ATP вообще никому ничего не сообщает, мы почти никогда не получаем от них информацию, а сами узнаём об их решениях в соцсетях. Например, об отмене турнира в Вашингтоне. Это было ожидаемое событие, и ATP, если судить по цитатам, также предполагала такое развитие событий. Но мы всё узнали в „Твиттере“.
То, как с нами поддерживают связь, в частности, в ситуации с US Open, это просто сумасшествие. Что касается меня, то я поеду на турнир, потому что это моя работа, но условия просто безумные. Поехать на первый за семь месяцев турнир «Большого шлема» лишь с одним человеком из команды, закрыться в отеле на 21 день, не имея возможности его покинуть, — это уже чересчур", — приводит слова Шварцмана La Nacion.
Старт US Open запланирован на 31 августа.
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