Мартина Хингис оценила предложение Роджера Федерера о слиянии ATP и WTA

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швейцарка Мартина Хингис оценила предложение соотечественника Роджера Федерера об объединении ATP и WTA.

«Я позитивно оцениваю это предложение. Ассоциация будет занимать более сильную позицию, чем организаторы турниров. Это также может стать рычагом для сбалансирования всей системы в целом и в частности призовых», — цитирует Хингис Handelszeitung.

При этом Мартина опасается, что в случае слияния ATP и WTA многие мелкие турниры исчезнут из календаря.

«Ситуация с призовыми может быть сложной для многих мелких турниров. Они могут исчезнуть из-за необходимости резко повысить бюджет.

В целом у большинства игроков недостаточно средств на жизнь от тенниса. Проблема может быть решена, только если спорт займёт более высокое положение в обществе. Тогда в спорт будет больше инвестиций», — сказала Хингис.