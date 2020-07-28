Мартина Хингис оценила предложение Роджера Федерера о слиянии ATP и WTA

Экс первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах швейцарка Мартина Хингис оценила предложение соотечественника Роджера Федерера об объединении ATP и WTA.
«Я позитивно оцениваю это предложение. Ассоциация будет занимать более сильную позицию, чем организаторы турниров. Это также может стать рычагом для сбалансирования всей системы в целом и в частности призовых», — цитирует Хингис Handelszeitung.
При этом Мартина опасается, что в случае слияния ATP и WTA многие мелкие турниры исчезнут из календаря.
«Ситуация с призовыми может быть сложной для многих мелких турниров. Они могут исчезнуть из-за необходимости резко повысить бюджет.
В целом у большинства игроков недостаточно средств на жизнь от тенниса. Проблема может быть решена, только если спорт займёт более высокое положение в обществе. Тогда в спорт будет больше инвестиций», — сказала Хингис.
- 28 июля 2020
-
15:20
-
14:51
-
13:33
-
12:08
-
11:37
-
10:50
-
10:15
-
10:04
-
09:00
-
00:57
- 27 июля 2020
-
23:00
-
21:24
-
18:31
-
16:17
-
15:45
-
14:37
-
13:52
-
12:48
-
12:35
-
12:03
-
11:36
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
09:02
- 26 июля 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:12
-
20:59
-
19:35
-
17:56
-
16:45
-
16:13
-
15:50
-
14:41