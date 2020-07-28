«Идеальный выходной». Карен Хачанов опубликовал фото с сыном

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал фото с сыном.

«Идеальный выходной после недели усердных тренировок!» — написал Хачанов.

Фото доступно в «инстаграме» Карена Хачанова.

В апреле 2016 года на тот момент 19-летний спортсмен женился на Веронике Шкляевой. В сентябре 2019 года они стали родителями.

В текущем сезоне россиянин провёл 15 матчей, в девяти из которых ему удалось одержать победу. На Открытом чемпионате Австралии Карену удалось дойти до третьего круга, где он в упорной борьбе уступил Нику Кирьосу — 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10).

Хачанов за карьеру выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP, который был заморожен в марте 2020 года, Карен занимает 15-ю строчку.