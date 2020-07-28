Надежда Петрова раскрыла секрет игры в паре

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова порассуждала о различиях между игрой в парном и одиночном разрядах.
«Парная игра существенно отличается от одиночной. Теннисистам приходится применять массу тактических приёмов и осуществлять сложные перемещения по корту. Множество любителей полагают, что главная задача – прикрывать свою половину корта. Однако секрет игры в паре заключается в том, что оба игрока должны защищать свою сторону вместе и грамотно работать в команде.
Кроме того решающую роль играет выбор подходящего партнёра. При выборе партнёра следует учитывать то, сможет ли он выполнять важные удары во время матча и насколько игра обоих будет дополнять друг друга. Подача в парной игре будет дополнять друг друга.
Для меня пара в первую очень была хорошей тренировкой к одиночке. Она мне помогала держать уверенность от турнира к турниру. Я получала удовольствие от общения с моими партнёрами по паре: Марией Кириленко, Светланой Кузнецовой, Лизель Хубер, Еленой Докич, Дмитрием Турсуновым, Беттани Матек-Сэндс и Мартиной Навратиловой», — написала Петрова на своей странице в «Инстаграме».
Уроженка Москвы на протяжении карьеры выступала удачно как в одиночном разряде, так и в парном. В обоих рейтингах WTA её лучшими результатами были третьи строчки.
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