Рублёв: в детстве не мог проигрывать. Во что бы ни играл — всегда нужно было победить
Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.
«Только принять это можно. Если бы можно было что-то сделать, чтобы все равно можно было провести Олимпийские игры, все спортсмены от себя сделали бы всё, что от них зависит, чтобы это случилось», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».
Также теннисист рассказал о своей целеустремлённости и нелюбви к поражениям.
«В детстве было такое, что вообще не мог проигрывать. Неважно, во что играл — нужно было выиграть. Мог сам себе в голове сказать, что надо попасть подряд восемь раз баскетбольным мячом в корзину с одного места, пока не попаду — не уйду. И это могло длиться два или три часа с психами, киданием мяча во все стены», — сказал россиянин.
- 29 июля 2020
-
00:19
-
00:04
- 28 июля 2020
-
23:33
-
22:30
-
21:12
-
20:26
-
18:06
-
17:27
-
16:38
-
15:20
-
14:51
-
13:33
-
12:08
-
11:37
-
10:50
-
10:15
-
10:04
-
09:00
-
00:57
- 27 июля 2020
-
23:00
-
21:24
-
18:31
-
16:17
-
15:45
-
14:37
-
13:52
-
12:48
-
12:35
-
12:03
-
11:36
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
09:02
- 26 июля 2020
-
23:38
Партнерский контент