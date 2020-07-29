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Рублёв: в детстве не мог проигрывать. Во что бы ни играл — всегда нужно было победить

Рублёв: в детстве не мог проигрывать. Во что бы ни играл — всегда нужно было победить
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.

«Только принять это можно. Если бы можно было что-то сделать, чтобы все равно можно было провести Олимпийские игры, все спортсмены от себя сделали бы всё, что от них зависит, чтобы это случилось», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».

Также теннисист рассказал о своей целеустремлённости и нелюбви к поражениям.

«В детстве было такое, что вообще не мог проигрывать. Неважно, во что играл — нужно было выиграть. Мог сам себе в голове сказать, что надо попасть подряд восемь раз баскетбольным мячом в корзину с одного места, пока не попаду — не уйду. И это могло длиться два или три часа с психами, киданием мяча во все стены», — сказал россиянин.

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