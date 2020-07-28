Кирьос: не хочется обманывать, Надаль — нереальный
Австралийский теннисист Ник Кирьос комплиментарно высказался в адрес второй ракетки мира Рафаэля Надаля. В «Инстаграме» он вспомнил матч с испанцем на соревнованиях в Риме в 2016 году. Опубликовав один из розыгрышей, он подписал: «Наверное, поэтому ты величайший на глине». Позже он изменил подпись: «Он нереальный. Не хочу обманывать».
Видео доступно в «инстаграме» Ника Кирьоса.
Интересно, что Ник и Рафаэль не находятся в дружеских отношениях. Кирьос неоднократно подкалывал, критиковал и насмехался над Надалем, в том числе и в личных встречах. Испанец на издёвки более молодого соперника реагировал сдержанно и лишь однажды сделал выпад в его сторону.
Надаль и Кирьос встречались восемь раз: испанец выиграл в пяти случаях, австралиец — в трёх.
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