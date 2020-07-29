«Ожидание и реальность». Свитолина посмеялась над своей фотографией из отпуска

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как отдыхает в отпуске. Пятая ракетка мира посмеялась над своей фотографией, сопроводив её шутливой подписью.
«Фото с каникул — ожидание и реальность» — подписала серию фото Элина.
Чтобы понять смысл шутки Свитолиной, листайте фотографии.
Свитолина — финалистка Итогового чемпионата WTA в 2019 году. Помимо этого, на счету Элины 14 титулов, в том числе завоёванный на этом престижном турнире в 2018-м. Украинка выигрывала крупные турниры в Дубае (ОАЭ), Риме (Италия) и Торонто (Канада). На турнирах «Большого шлема» её лучший результат — полуфиналы Уимблдона и US Open. 17 июля Свитолина стала победительницей выставочного травяного турнира в Берлине.
Из-за пандемии коронавируса WTA-тур в марте был приостановлен и возобновится 3 августа на турнире в Палермо. После возобновления сезона предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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