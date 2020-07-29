На территории проведения US Open начали укладывать корты

Помощник директора Открытого чемпионата США Эрик Буторак выложил на своей странице в «Инстаграме» фотографии, на которых видно, как на территории соревнований укладывают корты.

Фото: https://www.instagram.com/ericbutorac/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/ericbutorac/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/ericbutorac/?hl=ru

Стоит отметить, что по сей день неизвестно, состоится ли заключительный турнир «Большого шлема» в 2020 году. Причиной отмены турнира может стать неудовлетворительная ситуация с коронавирусом в США.



Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.