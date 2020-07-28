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Надаль, Джокович, Медведев и ещё два россиянина заявились на «Мастерс» в Цинциннати

Надаль, Джокович, Медведев и ещё два россиянина заявились на «Мастерс» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Стала известная заявка соревнований категории «Мастерс» Premier Western & Southern Open, который станет одним из первых после возобновления сезона.

В отличие от женской части турнира, в заявку попали сразу восемь представителей топ-10 рейтинга АТР. Среди них — серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Отказались от выступления в Нью-Йорке швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон, и француз Гаэль Монфис.

Также на Western & Southern Open планируют сыграть вторая и третья ракетки России Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Оба теннисиста в настоящее время готовятся к возобновлению сезона в Испании.

Напомним, турнир, который традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа.

Три россиянки сыграют на Western & Southern Open. В заявке лишь пять теннисисток из топ-10
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