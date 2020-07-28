Надаль, Джокович, Медведев и ещё два россиянина заявились на «Мастерс» в Цинциннати

Стала известная заявка соревнований категории «Мастерс» Premier Western & Southern Open, который станет одним из первых после возобновления сезона.
В отличие от женской части турнира, в заявку попали сразу восемь представителей топ-10 рейтинга АТР. Среди них — серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Отказались от выступления в Нью-Йорке швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон, и француз Гаэль Монфис.
Также на Western & Southern Open планируют сыграть вторая и третья ракетки России Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Оба теннисиста в настоящее время готовятся к возобновлению сезона в Испании.
Напомним, турнир, который традиционно проходящий в Цинциннати, в этом сезоне примет Нью-Йорк. Соревнования запланированы на период с 21 по 28 августа.
- 28 июля 2020
-
23:33
-
22:30
-
21:12
-
20:26
-
18:06
-
17:27
-
16:38
-
15:20
-
14:51
-
13:33
-
12:08
-
11:37
-
10:50
-
10:15
-
10:04
-
09:00
-
00:57
- 27 июля 2020
-
23:00
-
21:24
-
18:31
-
16:17
-
15:45
-
14:37
-
13:52
-
12:48
-
12:35
-
12:03
-
11:36
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
09:02
- 26 июля 2020
-
23:38
-
22:58
-
22:12