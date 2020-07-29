Маррей: хотел бы посмотреть, как Надаль играет с кем-то из топ-теннисисток

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высказал мнение, что теннису необходим турнир в смешанном разряде.

«Думаю, теннис упускает многое, отказываясь от смешанного турнира. Кубок Хопмана, на мой взгляд, был блестящим турниром. Игрокам он нравился. В некоторых матчах иногда проскальзовало ощущение выставочного турнира, но это единственная претензия. Я много раз там играл, и мне нравилось. Это были замечательные соревнования.

Видеть, как на одном корте встречаются Серена Уильямс и Роджер Федерер, — это потрясающе для нашего спорта. В теннисе есть такая возможность, и, думаю, нам нужно использовать её, пусть не каждую неделю, но хотя бы изредка.

Я бы хотел посмотреть, как Рафа играет с кем-то из топ-теннисисток. Когда я смотрел за игрой Роджера с Сереной, это было здорово. И я уверен, что им тоже понравилось», — приводит слова Маррея Sports.Yahoo.