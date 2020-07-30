Первая ракетка мира Барти отказалась от участия на US Open из-за коронавируса

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти сообщила, что из-за опасений по поводу коронавируса не примет участие на US Open.
«Моя команда и я решили, что в этом году мы не поедем в США на Western и Southern Open и US Open. Мне нравятся оба события, поэтому это было трудное решение, но из-за COVID-19 всё ещё существуют значительные риски, и я не чувствую себя комфортно, ставя свою команду и меня на эту позицию. Я желаю USTA всего наилучшего на турнирах и с нетерпением жду возвращения в США в следующем году. Я приму решение об участии в Открытом чемпионате Франции и ближайших европейских турнирах WTA в ближайшие недели», — приводит слова Барти Heraldsun.
Из-за пандемии коронавируса проведение турниров ATP и WTA было приостановлено в марте и возобновится не раньше августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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