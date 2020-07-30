Павлюченкова сыграет с Жабер в полуфинале турнира Ultimate Tennis Showdown

Стала известна сетка и расписание матчей женского турнира Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. Участие в соревнованиях примут россиянка Анастасия Павлюченкова, представительница Туниса Онс Жабер, француженка Ализе Корне и чешка Линда Фрухвиртова.
В полуфинальных матчах, которые запланированы на 1 августа, Павлюченкова сыграет с Жабер, а Корне — с Фрухвиртовой. Финал состоится в Софья-Антиполи (Франция) 2 августа, сообщает пресс-служба турнира в своём «инстаграме».
Мужские соревнования Ultimate Tennis Showdown проходили по экспериментальным правилам. Каждый матч состоял из четырёх 10-минутных четвертей и назначающегося при ничейном счёте решающего раунда. В четвертях побеждал тот теннисист, который набирал больше очков. В решающем раунде — тот, кто первым брал два очка подряд.
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