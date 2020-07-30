Остапенко — о судье матча с Канепи: можно допустить одну ошибку, две, три, но не 10

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2017 года, латвийская теннисистка Елена Остапенко выразила недовольство работой судьи на её матче с эстонкой Кайей Канепи в рамках выставочного турнира в Таллине. Елена потерпела поражение со счётом 3:6, 4:6.

«Очень неприятно, что судья видел не всё. Было много спорных моментов. Думаю, многие это видели. Можно допустить одну ошибку, две, три, но не 10. В решающие моменты он отдавал очки эстонке. Это было неприятно. Мне было сложно вернуться после таких противоречивых решений. Хотя игра могла пойти в другом направлении.

Я направляла эмоции не туда, куда нужно. Но мне кажется, что на таком уровне судьи не могут так часто ошибаться. Уровень судейства должен быть выше. Кажется, этот судья не работает в WTA-туре, только на турнирах уровнем ниже, пожалуй, на турнирах ITF", — цитирует Остапенко Sportacentrs.