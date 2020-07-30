Энди Маррей: на US Open точно будут сенсации
Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от US Open, старт которого запланирован на 31 августа. Решение о судьбе турнира должно быть принято в ближайшие дни.
«Нельзя воссоздать настоящие матчи на тренировках, это не то же самое. Для тела и разума это совершенно другое. Ты ощущаешь другое давление, и не так важно, как сильно ты напрягаешься на тренировках. Игроки, которые пропускали некоторое время из-за травм, обладают большим опытом в плане возвращения в игру.
На US Open точно будут сенсации. Игроки приедут туда после одного-двух матчей в Нью-Йорке. Это принесёт интересные результаты", — цитирует Маррея Eurosport.
Теннисный сезон был прерван в марте в связи с пандемией коронавируса.
Маррей: хотел бы посмотреть, как Надаль играет с кем-то из топ-теннисисток
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