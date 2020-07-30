Павлюченкова: без характера и чертовщинки на корте никак нельзя

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова присоединилась к челленджу в поддержку женщин и опубликовала чёрно-белое фото.

«Каждая из нас уникальна. В чём реальная сила женщины? В том, что она может быть абсолютно разной. Сегодня нежной, ранимой и даже беззащитной, а завтра — сильным бойцом, который готов на многое ради результата. Я спортсменка, знаю это по себе. Без характера и чертовщинки на корте никак нельзя. Но я верю, что огромная внутренняя сила есть в каждой женщине. Люблю и поддерживаю вас», — написала Павлюченкова.

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Анастасия примет участие в турнире Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. 1 августа россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.