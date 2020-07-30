Павлюченкова: без характера и чертовщинки на корте никак нельзя
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова присоединилась к челленджу в поддержку женщин и опубликовала чёрно-белое фото.
«Каждая из нас уникальна. В чём реальная сила женщины? В том, что она может быть абсолютно разной. Сегодня нежной, ранимой и даже беззащитной, а завтра — сильным бойцом, который готов на многое ради результата. Я спортсменка, знаю это по себе. Без характера и чертовщинки на корте никак нельзя. Но я верю, что огромная внутренняя сила есть в каждой женщине. Люблю и поддерживаю вас», — написала Павлюченкова.
Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Анастасия примет участие в турнире Патрика Муратоглу Ultimate Tennis Showdown. 1 августа россиянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.
Павлюченкова сыграет с Жабер в полуфинале турнира Ultimate Tennis Showdown
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