Баутиста-Агут подписал контракт с «Вильярреалом». Его эмблема появится на форме теннисиста
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подписал контракт с футбольным клубом «Вильярреал», и его эмблема появится на форме теннисиста, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".
32-летний Роберто Баутиста-Агут — 12-я ракетка мира, победитель 9 турниров ATP в одиночном разряде. В детстве испанец профессионально играл в футбол и защищал цвета юношеской команды «Вильярреала» U14.
Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.
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