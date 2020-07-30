Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Баутиста-Агут подписал контракт с «Вильярреалом». Его эмблема появится на форме теннисиста

Баутиста-Агут подписал контракт с «Вильярреалом». Его эмблема появится на форме теннисиста
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подписал контракт с футбольным клубом «Вильярреал», и его эмблема появится на форме теннисиста, сообщает пресс-служба клуба в "Твиттере".

32-летний Роберто Баутиста-Агут — 12-я ракетка мира, победитель 9 турниров ATP в одиночном разряде. В детстве испанец профессионально играл в футбол и защищал цвета юношеской команды «Вильярреала» U14.

Из-за пандемии коронавируса теннисный сезон был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в Палермо (Италия). После возобновления соревнований предполагается также проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов» и двух турниров «Большого шлема» — US Open и «Ролан Гаррос». На данный в момент в Европе и США проходят только выставочные турниры.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020