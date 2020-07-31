Чорич — в ответ Кирьосу на критику: тебе скучно или ты перебрал вина?

Хорватский теннисист Борна Чорич продолжил перепалку в социальных сетях с представителем Австралии Ником Кирьосом.



Ранее Ник раскритиковал участников организованного первой ракеткой мира Новаком Джоковичем выставочного турнира Adria Tour, на котором произошла вспышка коронавируса.

Чорич сказал, что ему «всё равно», что пишет австралиец, так как тому «нравится быть генералом после битвы».

Ответ Кирьоса был резким: «Тебе не должно быть всё равно. У тебя камни в голове? Как я и думал, интеллектуальный уровень Чорича равен нулю».



«Серьёзно, Ник??? Ты собираешься проповедовать по поводу поведения? Тебе скучно или ты просто перебрал?» — написал в своём «твиттере» Чорич, добавив эмодзи бокалов с вином.