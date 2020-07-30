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«Теперь попробуй скороговорки». Хачанов оценил «бред сивой кобылы» в исполнении Циципаса

«Теперь попробуй скороговорки». Хачанов оценил «бред сивой кобылы» в исполнении Циципаса
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов оценил ролик грека Стефаноса Циципаса, где он, стоящий рядом с мамой и тренером Юлией Сальниковой, пытается выговорить по-русски фразу «бред сивой кобылы». У него это получается с трудом, и мама всё время вынуждена поправлять.

«Неплохо! На следующем уровне попробуй скороговорки.

• От топота копыт пыль по полю летит.

• Ехал Гpека чеpез pеку, видит Гpека – в pеке pак. Сунул Гpека pуку в pеку, pак за pуку Гpека цап.

• Тpидцaть тpи коpабля лaвиpовaли, лaвиpовaли, лавировали, дa не вылaвиpовaли», — написал Карен на своей странице в «твиттере».

Юлия Сальникова — бывшая советская и греческая теннисистка, мастер спорта СССР международного класса. 21-летний Стефанос, занимающий шестую строчку в рейтинге ATP, является победителем пяти турниров ATP в одиночном разряде. Его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

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