Турнир в Риме пройдёт без зрителей. Власти Италии учли опыт Adria Tour

Итальянские власти отклонили предложение Федерации тенниса Италии о проведении турнира в Риме со зрителями, сообщает La Repubblica. Соревнования запланированы на 20-27 сентября. Федерация предложила допустить на трибуны зрителей, однако научный совет заявил, что обеспечить социальное дистанцирование на столь крупном мероприятии не удастся.

В частности, было отмечено, что ширина кресел на трибунах является недостаточной для безопасного размещения зрителей. Кроме того, на решение властей повлиял негативный опыт выставочного турнира Adria Tour, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса. На нём заразились серб Новак Джокович, болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.

Теннисный сезон был приостановлен в марте.