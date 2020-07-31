Циципас: я хотел найти друзей в туре, но всё получилось иначе

Шестая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о начале карьеры и о сложностях с поиском друзей в туре.

«В 2018 году я вошёл в топ-15 и попал в посев на турнирах «Больших шлемах». Именно тогда я осознал свой потенциал. Поначалу я ездил только с отцом. Теперь – с папой, мамой, братьями и сестрой. Я стал основным источником дохода для семьи.

Было время, когда дела у меня шли не очень хорошо. Я начал выступать на «фьючерсах» и сомневался в себе. Я не был уверен, что достаточно хорош для профессионального тенниса. Моя страна была на грани банкротства. Всё население страдало. Родственники отца сидели без работы и не могли прокормить свои семьи. Люди смотрели на меня так, будто я управляю страной. Они думали, что я был частью проблемы.

Я чувствовал себя словно в изоляции. Я не бывал дома и не видел, что происходит. Я всё время был в разъездах. Мне была нужна поддержка. Психолог поделился мудростью со мной и вдохновил меня. Тогда я сказал себе: «Ты посвятил всю жизнь теннису, ты не можешь так просто сдаться. Нужно продолжать двигаться дальше». Я играю в теннис, чтобы доказать, что у моей страны великая история, она может добиваться успеха.



Теннис – спорт интровертов, мы со всем боремся в одиночку. У нас есть команды, которые следует за нами по всему свету, но я провёл бесчисленное количество бессонных ночей в одиночестве. Все эти переезды и соревнования вызывают сильный стресс, и я чувствовал себя одиноким.

В детстве я был интровертом, у меня было не так много друзей. Когда я начал играть в туре, то думал, что найду друзей, но всё получилось иначе. Большинство игроков держатся сами по себе. Мне кажется, игроки не хотят становиться друзьями, так как думают, что у них постараются выманить секреты, чтобы их победить. Пожалуй, они слишком серьёзно к этому относятся. С друзьями путешествовать было бы не так одиноко», — цитирует Циципаса Behind the Racquet.

21-летний Стефанос является победителем пяти турниров ATP в одиночном разряде.