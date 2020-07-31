Тренер Рыбакиной: вот как вы проверяете игроков на коронавирус на улице в Палермо?
Стефано Вуков, тренер представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, выразил недовольство организацией системы безопасности на турнире в Палермо (Италия), который стартует 3 августа. Этими соревнованиями должен возобновиться сезон в WTA, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса.
«То есть вот как вы проводите тесты для игроков на улице в Палермо и удивляетесь, почему один игрок уже сдал положительный тест? Кроме того люди входят и выходят из официального отеля, и они никак не связаны с игроками или турниром. Это просто посмешище», — написал Вуков в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Стефано Вукова
Вчера, 30 июля, стало известно, что от участия в турнире в Палермо отказались россиянки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова.
Стало известно имя участницы турнира в Палермо, прошедшей положительный тест на COVID-19
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