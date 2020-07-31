Хуркач: Федерер — очень открытый и скромный человек
Польский теннисист Хуберт Хуркач рассказал об отношении к 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» швейцарцу Роджеру Федереру.
«Большинство людей, которые занимаются теннисом, восхищаются Роджером Федерером. Швейцарец не окружает себя стенами, хотя теоретически мог бы закрыться ото всех.
С первого крупного турнира для меня и в дальнейшем я мог спокойно с ним побеседовать. Он очень открытый и скромный человек. Это по-настоящему здорово", — приводит слова Хуркача Tennis World USA.
23-летний Хуркач в прошлом сезоне выиграл свой первый турнир ATP в одиночном разряде — в Уинстон-Сейлеме (США). В рейтинге ATP, который был заморожен в марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса, поляк занимает 29-ю строчку.
Роджер Федерер рассчитывает завоевать медаль на Играх в Токио
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