Энди Маррей: слышал, что несколько топ-теннисистов не выступят на US Open
Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от US Open 2020 года. Окончательное решение о проведении турнира должно быть объявлено сегодня, 31 июля.
«Я слышал, что несколько топ-теннисистов не выступят на US Open. Думаю, так и будет. Каждый принимает собственное решение. Если они не чувствуют себя в безопасности или им некомфортно переезжать и подвергать себя и команду риску, то это абсолютно понятно.
Я уже говорил, что всё будет нормально, как только мы окажемся в этом «пузыре». Больше вопросов вызывают международные перелёты и то, как туда добраться. Об этом я немного переживаю", — приводит слова Маррея Ubitennis.
Теннисный сезон был прерван в марте в связи с пандемией коронавируса.
Окончательное решение о проведении US Open объявят 31 июля
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